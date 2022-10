Professor: Johnson vender nok ikke tilbage som premierminister

Og selv om ikke er noget til hinder for, at Boris Johnson vender tilbage, mener Edward Ashbee, professor MSO ved Copenhagen Business School og ekspert i britisk politik, dog ikke, at han vil blive valgt.

- Jeg simpelthen ikke tro, at det er et seriøst forslag lige for tiden. Jeg tror, at de konservative parlamentsmedlemmer er desperate, sure og splittede.

- Og der var der grunde til, at de skaffede Boris Johnson af vejen for nyligt. Og de grunde er der stadig, siger han.

Han mener, at de kandidater, der mest størst sandsynlighed tager over efter Liz Truss, er Rishi Sunak, Penny Mordauntog eller Ben Wallace.