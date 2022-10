Storbritannien skal igen have ny premierminister.

Det står klart, efter at Liz Truss torsdag har meldt sin afgang som premierminister. Det meddelte hun i en kort tale foran Downing Street 10 torsdag eftermiddag.

»Jeg kan ikke levere på mandatet, som jeg blev valgt af det konservative parti på. Jeg har derfor snakket med Hans Kongelige Højhed for at fortælle, at jeg trækker mig som leder af det konservative parti,« sagde hun.