20/10/2022 KL. 11:30

Mette Frederiksen til endnu en armlægning om energipriser i Europa

Stor uenighed om et prisloft over energipriserne præger optakten til endnu et topmøde i Bruxelles, hvor høje el- og gasregninger løber med dagsordenen. De færreste tror på markante nybrud.