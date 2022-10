Mailkoks får ny minister til at forlade Truss' regering

Bravermans afgang skyldes angiveligt en personlig fejl hos ministeren selv.

Det forklarer hun i sit brev til premierministeren.

- Tidligere i dag sendte jeg et officielt dokument fra min personlige mailadresse til et betroet parlamentsmedlem for at få støtte til regeringens migrationspolitik. Det udgør et teknisk brud på reglerne.

- I det øjeblik, jeg opdagede min fejl, meldte jeg det straks til de officielle kanaler og til kabinetssekretæren. Som indenrigsminister vil jeg leve op til den højeste standard, og derfor er det rigtigt at trække sig, skriver hun.