EU vil øge samarbejde med Nato for at stoppe hybridangreb

Udspillet kommer, efter at eksplosionerne ved gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 har understreget risikoen for EU-landene.

Ifølge tyske myndigheder var der også tale om sabotage, da togtrafikken i Nordtyskland i sidste uge blev sat i stå i tre timer.

På den baggrund vil EU-Kommissionen blandt andet styrke det internationale samarbejde for at kunne imødegå hybride angreb. Samtidig vil man styrke forberedelsen og muligheden for at handle i tilfælde af angreb på kritisk infrastruktur.

- Styrket samarbejde med nøglepartnere og nabolande og andre relevante tredjelande vil være afgørende.