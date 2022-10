Tirsdag er det britiske udenrigsministerium også trådt ind i sagen. I en udtalelse oplyser viceminister i udenrigsministeriet Jesse Norman:

- Udenrigsministeren har indkaldt den kinesiske chargé d’affaires fra den kinesiske ambassade i London for at udtrykke hans majestæts regerings dybe bekymring over episoden og kræve en forklaring for personalet på konsulatets handlinger.