Ny svensk regering vil nå Nato-målsætning syv år før Danmark

Den nye svenske regering vil fortsætte arbejdet med at få Sverige med i militæralliancen Nato.

I Nato er der en målsætning om, at alle lande skal bruge mindst to procent af deres bnp, der oftest bruge til at måle størrelsen på et lands økonomi, på forsvarsudgifter.

I kølvandet på Ruslands invasion indgik et bredt flertal i Folketinget i Danmark et nationalt kompromis. Her blev det blandt andet aftalt, at Danmark skal hæve sine forsvarsudgifter, frem mod at Danmark i 2033 skal nå de to procent.

Hvis den svenske regerings plan og det nationale kompromis i Danmark holder stik, så kommer Sverige op på Nato-målsætningen syv år før Danmark.