Klimaaktivister har sprøjtemalet Aston Martin-lokaler i London

Klimaaktivister har søndag sprøjtet orange maling ud over et udstillingslokale for Aston Martin-biler i den britiske hovedstad, London.

Det fremgår af billeder fra det centrale London.

Her kan man også se en malingbeholder med teksten Just Stop Oil.

Just Stop Oil er en britisk klimaaktivistgruppe. Den kæmper for at få regeringen i Storbritannien til at standse brugen af fossilt brændstof.