Britisk premierminister i uvejr slækker lidt på omstridt skatteplan

Vel og mærke på et tidspunkt hvor den britiske gæld er vokset stærkt, og de økonomiske konsekvenser af brexit bliver tydeligere.

Truss lover på pressemødet, at regeringen vil bruge længere tid på at rulle sin skatteplan ud.

- Vi er nødt til at handle nu for at forsikre markederne om vores finansielle disciplin, siger hun.

Hendes ord er dog ikke nok til at sikre pundets stilling. Det faldt lige efter hendes pressemøde.