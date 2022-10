Pressemødet afholdes klokken 15 fredag dansk tid.

I sidste uge valgte man for første gang i den britiske regering af ændre den udskældte plan. Det skete, efter at planen udløste stærk kritik i det konservative regeringsparti.

- Jeg har forstået, at det var et kontroversielt udspil, sagde Kwasi Kwarteng i sidste uge og afviste, at det var en fejl.

- Jeg erkender, at forslaget om nedsættelse af topskat tiltrak sig enorm opmærksomhed og fjernede opmærksomheden fra helheden i det gode udspil.

Det er blot 38 dage siden, at han tiltrådte stillingen.

Kwarteng sendte chokbølger gennem de finansielle markeder, da han i sidste måned lancerede en plan for et minibudget med sænkede skatter. Heriblandt en nedsættelse af marginalskatten for de rigeste.