I det gamle fiskeleje Caleta de Velez på den spanske solkyst bekymrer de sig ikke rigtigt om eksploderede elregninger.

»Med den stigning, der er hernede, vil vi ikke ændre vores måde at leve på,« siger pensionisten Bent Brønsbjerg.

Faktisk oplever han som formand for den danske klub i området, at folk klager mere over, at priserne på »den gode øl« i klubbens restaurant for nyligt steg med 50 cent – 3,75 kr.