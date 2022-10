Storbritannien har skabt forsigtig ny start med EU-lande

I forbindelse med mødet for i alt 44 lande fik Truss blandt andet lejlighed til at møde Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

De to ledere aftalte ifølge en fælles pressemeddelelse at holde et topmøde i Frankrig i 2023. Samtidig vil Frankrig og Storbritannien ifølge meddelelsen arbejde for en “fornyet bilateralt dagsorden” om energi, migration og støtte til Ukraine.

I forbindelse med mødet med Macron, sagde Liz Truss ifølge Politico:

- Jeg arbejder meget, meget tæt sammen med præsident Macron og den franske regering.