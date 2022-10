Liz Truss efter kritik: Regeringen er enig om vækstplan

Men det går stik imod, hvad Truss’ forgænger på posten som konservativ formand og premierminister, Boris Johnson, tidligere har lovet ifølge det britiske medie BBC.

Ifølge BBC er Liz Truss gået med til at lade pensionen følge med de stigende priser i Storbritannien. Men år det kommer til de resterende offentlige ydelser, vil hun fortsat gerne skære i dem.

Liz Truss understreger tirsdag, at regeringen står sammen.

- Vi står over for et meget, meget ustabilt internationalt miljø - med krigen i Ukraine, inflation, energipriser, og vi er nødt til at tage svære beslutninger, og det vil hele kabinettet være en del af, siger hun.

Liz Truss blev valgt som formand for det konservative parti i sidste måned. Hun blev valgt af de konservative partimedlemmer.