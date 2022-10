Der var ellers lagt op til en fire dage lang fejring af Storbritanniens nye premierminister, Liz Truss, under den store årlige konservative partikonference, som tager fart fra søndag i Birmingham.

Men i stedet ankommer tusindvis af britiske konservative i en tilstand af vantro og chok over, hvordan Liz Truss under en måned efter sin tiltræden har formået at kaste såvel partiet som økonomien ud i så alvorligt uføre, at der allerede tales om, at hun kan blive afsat af sine egne inden næste valg i 2024.