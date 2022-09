EU vil sætte grænsen for farlige asbestfibre ned

EU forsøger at styrke sikkerheden for de mange håndværkere over hele Europa, som er i kontakt med asbest. Derfor fremlagde EU-Kommissionen onsdag sit udspil til en revision af asbestdirektivet.

Her lægger EU-Kommissionen op til, at grænseværdien for asbestfibre skal sættes ned fra 100.000 til 10.000 per kubikmeter. Der er dermed tale om en markant skærpelse af reglerne i EU.