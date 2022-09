Rusland: Vi har ret til at anvende atomvåben

Sullivan kom ikke ind på, hvad det amerikanske svar i givet fald vil være.

I sin tale til FN’s Generalforsamling i New York onsdag i sidste uge beskyldte præsident Joe Biden, USA’s præsident, Putin for at ”komme med atomtrusler mod Europa”, uden at han tager hensyn til ansvaret for ikkespredning af atomvåben.

Medvedevs opfølgende trusler tirsdag i denne uge kom få timer før afslutningen på fem dage med russisk-organiserede folkeafstemninger i fire østlige regioner i Ukraine.

USA, EU og G7-landende har i skarpe vendinger fordømt folkeafstemningerne i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine, som de siger er i strid med FN’s charter og folkeretten.

– Vi vil aldrig anerkende disse folkeafstemninger, som ser ud til at være et skridt mod en russisk annektering, hed det i udtalelser fra de store industrilande i G7-gruppen i weekenden.