Tidligere elev stod bag massakre i Rusland med 15 dræbte

Han dræbte først to sikkerhedsvagter, før han åbnede ild mod elever og lærere på Skole Nummer 88 i Isjevsk i Uralbjergene.

Et særligt russisk efterforskningsudvalg, der tager sig af større forbrydelser, oplyser, at den er ved at undersøge gerningsmandens formodede forbindelser til nynazismen.

- Hans tilknytning til neofascistiske synspunkter og nazistisk ideologi er ved at blive undersøgt, oplyser udvalget.

Russiske efterforskere har offentliggjort en video, der viser liget af gerningsmanden ligge i et klasseværelse med væltede møbler og papirer på det blodplettede gulv.