13 dræbt og 20 såret ved skyderi på skole i Rusland

Ministeriet oplyser, at gerningsmanden begik selvmord efter skyderiet.

- I dag fik ministeriet besked om et skoleskyderi på Skole 88 i Isjevsk, skriver ministeriet og tilføjer:

- Liget af manden, som åbnede ild, er nu blevet fundet af politiet.

Ifølge rapporter fra skolen begik han selvmord, skriver ministeriet ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Nyhedsbureauet RIA citerer guvernør Alexander Bretjalov i Udmurtia-regionen for, at en uidentificeret mand trængte ind på skolen og efterfølgende dræbte og sårede over 30.