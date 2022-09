Berlusconi chokerede med udtalelse om Putin

Berlusconi er ven af den russiske præsident og han ventede i lang tid med at fordømme invasionen, efter at krigen brød ud i februar.

Efter at være havnet i en mediestorm siger Berlusconi fredag, at den russiske leder er ”havnet i en virkelig vanskelig og dramatisk situation”.

Berlusconi, som er partileder for partiet Forza Italia, sagde ligeledes på tv torsdag, at Putin ønske var at fjerne Ukraines regering under præsident Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og udskifte den med ”en regering af anstændige mennesker”.