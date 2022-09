EU-lande overvejer modsvar til Putins delvise mobilisering

- Den delvise mobilisering udmeldt af Vladimir Putin er et forsøg på yderligere at eskalere den krig, som Rusland har indledt mod Ukraine. Og det er yderligere bevis på, at Rusland er den eneste aggressor.

- Der er behov for at hjælpe Ukraine, og det er i vores egen interesse at fortsætte med det, siger Petr Fiala ifølge Reuters.

Han uddyber ikke, hvordan hjælpen skal fortsætte, men ud over sanktioner har Vesten blandt andet bidraget med militært udstyr og økonomisk hjælp til Ukraine.

Storbritanniens udenrigsminister, Gillian Keegan, ser også Putins udmelding som en ”bekymrende” eskalering. Hun mener, at Putins trusler om at at svare igen på det, som den russiske præsident kalder Vestens ”atomafpresning”, skal tages alvorligt.