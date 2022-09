»De gør total russofobi til et våben«, og »de vil ødelægge vores land,« lød det fra Putin, som anklagede Vesten for at have en plan om at Rusland skal nedbrydes og deles op i mindre dele, som det skete med Sovjetunionen.

Hvad angår den delvise mobilisering valgte Putin at understrege ordet »delvis«, som han yderligere uddybede ved at forklare, at der bliver tale om at indkalde hærens reserve:

»Vi vil kun mobilisere dem, der for nuværende er i reserven. Dem, som har erfaring og har været i hæren og tjent og har de nødvendige kompetencer og erfaring. De bliver mobiliseret og sendes til deres enheder, hvor de vil modtage yderligere træning.«