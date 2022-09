Kofod: Domme for krigsforbrydelser i Ukraine har lange udsigter

- Det går ikke, at vi lever i et verdenssamfund, hvor man kan begå forbrydelser, og ofrene ikke kan se, at der bliver taget hånd om indsamling af beviser og opbygning af sager for de forbrydelser, der bliver begået, siger han.

- Det kommer til at tage mange år. Det kan have lange udsigter. Men det betyder ikke, at det ikke skal gøres. Det er navne. Det er personer, som bliver forbundet med de her forbrydelser. Det tror jeg, i sig selv er vigtigt.

I ugerne og månederne efter Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, har ukrainerne genvundet dele af landets territorium og byer.