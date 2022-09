Paludan og Stram Kurs fik 156 stemmer ved det svenske valg

- Det er lykkedes os i Centerpartiet i Malmø at opnå den bedste udvikling til valget i hele Midtsverige.

- Derudover har jeg selv fået flest kryds af alle de kandidater i Sverige, der stod efter Annie Lööf på listen. Det tager jeg som et tegn på at kæmpe videre for Malmø, Skåne og Øresundsregionen. Og for at forblive åben over for de forandringer, der er behov for i Sverige, skriver han på Facebook.

Lööf er efter valget trådt tilbage som leder af Centerpartiet på grund af den tilbagegang, som midterpartiet har oplevet.

Ved valget gik Centerpartiet tilbage fra 8,6 procent af stemmerne til 6,7 procent.