Dronning Margrethe og kronprins Frederik besøgte Elizabeths kiste

På dagen for dronning Elizabeths død, den 8. september, skrev dronning Margrethe i et brev stilet til kong Charles, at hun kommer til at savne den afdøde dronning forfærdeligt.

- Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op over de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle, skrev dronning Margrethe.

Efter besøget i Westminster Hall deltog den danske dronning ved en reception på Buckingham Palace, som blev holdt af kong Charles. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. En lang række stats- og regeringschefer deltog også.