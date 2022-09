Professor: Sverigedemokraterna kommer formentlig ikke med i regering

- Det (at Sverigedemokraterna ikke kommer i regeringen, red.) tror jeg er helt oplagt. Det tror jeg, at alle er overens om.

- Selv om Jimmie Åkesson siger, at de vil med i regeringen, er det ikke stillet som noget ultimativt krav. Han ved godt, at det bliver som et fast støtteparti, siger Drude Dahlerup.

Hun peger dog samtidig på, at også det vil være et stort skridt for partiet.

- Sverigedemokraterna kommer ind i varmen som ”stuerene”. Selv om de formodentligt ikke kommer i regering med ministre, bliver de et fast og vigtigt støtteparti for den nye blå regering.

- Det er første gang, at de bliver accepteret i den rolle, siger hun.

Ifølge Drude Dahlerup har Ulf Kristersson to muligheder, når han skal forsøge at danne en regering.