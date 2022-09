Sverigedemokraterna: Nu begynder arbejdet med at gøre Sverige godt igen

Sverigedemokraterna, der står til at blive Sveriges næststørste parti, glæder sig over, at flertallet er skiftet.

Partileder Jimmie Åkesson skriver på Facebook, at ”nu begynder arbejdet med at gøre Sverige godt igen”.

- Fremgangen ved valget for vores parti indebærer et stort ansvar over for vælgerne, skriver han.