Klokken 19.29 onsdag aften erkendte den socialdemokratiske statsminister Magdelena Andersson sit valgnederlag for sin regering.

Dermed er vejen er banen for et historisk magtskifte og en borgerlig regering efter otte år med socialdemokratiske regeringer, men risikoen for en gentagelse af det kaos, der har hersket i svensk politik i flere år, er udtalt.