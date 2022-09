Læk: EU-Kommission arbejder med tre veje til billigere energi

Ulrik Bang mener, at EU i stedet burde fokusere på at gøre det indre marked mere effektivt. Øgede investeringer i produktion og infrastruktur vil øge mængden af strøm og dermed bringe prisen ned.

Samtidig vil EU ifølge Ulrik Bang også med fordel kunne forhandle med venligsindede leverandører som Norge, Kasakhstan og Algeriet om at levere billigere gas til EU.

Udkastet fra EU-Kommissionen indeholder ikke konkrete tal, så det er uvist, hvor meget EU-Kommissionen forventer at kunne reducere elprisen med. Men dokumentet giver et blik ind i de overvejelser, som EU-Kommissionen gør sig inden tirsdagens møde i Strasbourg.

Her ventes EU-Kommissionen at diskutere de forskellige forslag til at reducere energipriserne.

Ud over mindre forbrug i de dyre timer og et prisloft for elproducenter indeholder udkastet også et forslag om ”et solidaritetsbidrag” fra selskaber, der producerer fossil energi.