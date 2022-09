Sørgende står i kø hele natten for at se dronningens kiste

Omkring 20.000 mennesker står i kø for at se den afdøde dronning Elizabeths kiste i den skotske hovedstad, Edinburgh.

Det skriver britiske BBC, der har talt med flere af de fremmødte, kort efter midnat natten til tirsdag dansk tid.

Køen strækker sig over halvanden kilometer og snor sig langs stierne i den store park The Meadows syd for St Giles’ Cathedral, hvor dronningen ligger i en lukket kiste.