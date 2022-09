Sidste reaktor ved ukrainsk atomkraftværk frakobles elnettet

Lørdag er en forbindelse til elnettet blevet genoprettet. Det giver strøm til kraftværkets eget elforbrug, skriver dpa.

Herefter er det blevet besluttet at lukke ned for den sidste reaktor.

Rafael Grossi, lederen for FN’s atomenergiagentur (IAEA), har tidligere ifølge BBC sagt, at det var en overvejelse at lukke den sidste reaktor.

Energoatom udtaler, at der fortsat er risiko for, at forbindelseslinjen til Ukraines elnet bliver beskadiget. Det kan gøre værket afhængigt af nødgeneratorer, som kører på diesel.

De seneste måneder har der været meget fokus på det store atomkraftværk.

Det blev i marts overtaget af russiske styrker. Begge parter i krigen har siden da beskyldt hinanden for angreb nær værket.