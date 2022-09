Caribisk stat vil stemme om at blive republik efter Elizabeths død

Allerede i april sagde premierministeren, at landet havde et ønske om at blive en republik.

Det skete under et besøg fra prins Edward, der er dronning Elizabeths yngste søn, og hans kone.

Her blev prinsen anklaget for at udvise arrogance, da han i sjov sagde, at han ikke havde taget noter under premierministerens bemærkninger.

William og Kate, der nu er Storbritanniens kronprinspar, kom også i modvind, da de i marts besøgte Jamaica. Modvinden skyldtes blandt andet, at de gav hånd til jamaicanske borgere gennem et stålhegn.