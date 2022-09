Det var et første tegn på en optøning i forholdet, der har været iskoldt siden parrets flytning til USA og beskyldninger i interviews fra Meghan om, at det britiske kongehus er racistisk.

»Jeg ønsker at udtrykke min kærlighed til Harry og Meghan, som fortsætter med at bygge en tilværelse i USA,« sagde kongen og sendte et budskab om, at ro i familien er hårdt tiltrængt lige nu.

Men de to brødre og deres koners fælles optræden var en overraskelse. Ifølge avisen the Sun skulle Charles direkte have bedt Meghan om at blive væk, da dronning Elizabeth lå for døden på Balmoral slottet i Skotland.