Putin planlægger kontroversielt møde med bosnisk serber

Vesten beskylder Dodik og hans bagland for at være i gang med at undergrave Dayton-aftalen. Et møde med Putin kan forværre Bosniens politiske krise.

Bosnien har et kollektivt præsidentskab, der repræsenterer de tre etniske grupper: Her repræsenterer Dodik serberne.

EU og USA har siden 1995 brugt meget store milliardbeløb på militært, politisk og økonomisk at holde sammen på den bosniske stat for ikke at få en gentagelse af den blodige krig.

I december sidste år besluttede lovgivere i Republika Srpska ved en afstemning at udskille de etniske serberes skattesystem, domstole og væbnede styrker fra det øvrige Bosnien. I samme måned besøgte Dodik præsident Putin i Moskva.

Det fik USA til at beskylde Dodik for forsøg på at undergrave fredsaftalen.