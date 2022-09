Da soldaterne fra The King’s Troop Royal Horse Artillery i fuld galla og i lige rækker red ind i Hyde Park i London for at affyre en æressalut på 96 skud for dronning Elizabeth på deres seks kanoner, kunne sidemanden ikke længere undertrykke sin stolthed.

»Ingen gør det her lige så godt som os briter. Ingen i hele verden. De har øvet i årevis på det her, ned til mindste detalje, og nu ser vi resultatet. Det er grandiost,« lød det fra den 73-årige tidligere skolepedel Mike Temlett fra Somerset, der var på ferie i London, da dronningen døde.