Måske var det deres far, den nyslåede konge, der trak i trådene. Måske var det bare smerten over det fælles tab af deres elskede farmor, der fik to britiske prinser til at lægge gammelt nag til side og vise royalt sammenhold.

Lørdag dukkede William og Harry og deres koner Kate og Meghan overraskende op sammen foran dronning Elizabeths yndlingsbolig, det overdådige slot i Windsor, for at beundre de mange buketter og for igennem tre kvarter at trykke hænder med de tusinder, der var mødt op for at mindes dronningen.