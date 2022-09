Britiske aviser hylder og takker dronningen på forsiderne

Dronning Elizabeths død pryder de britiske avisforsider fredag.

Her bliver monarken, der regerede i syv årtier frem til sin død torsdag eftermiddag, hyldet og takket for sin tjeneste for landet.

”Et liv i tjeneste” er overskriften på The Times’ forside.

Forsiden er suppleret med et citat fra dronning Elizabeths juletale i 1957, fem år efter at hun havde overtaget tronen fra sin far.