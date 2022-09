- Vi sørger dybt over bortgangen af en højt værdsat monark og en dybt elsket mor. Jeg ved, at hendes død vil blive mærket i hele landet og kongeriget og af utallige folk verden over, skriver den nye konge.

Han får officielt titlen som kong Charles III.

Dronning Elizabeth sov stille ind torsdag eftermiddag i en alder af 96 år.

- Under denne periode med sorg og forandring vil min familie og jeg blive trøstet og støttet af vores viden om den respekt og dybe den kærlighed, som vores dronning får fra så mange steder, skriver kong Charles.