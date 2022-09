Ukraine efterlyser flere våben fra EU

Det bliver dog ingen undskyldning lyder det til. For Borell garanterede også, at EU ønsker at hjælpe Ukraine med at afslutte krigen i fuld respekt for Ukraines suverænitet. Eller sagt med andre ord: EU vil ikke presse Ukraine til at forhandle med Rusland og måske afgive landområder for at få fred. Den beslutning er alene op til Ukraine.