Zelenskyj skal have fået de ”gode meldinger” om ukrainske fremskridt på et møde søndag med militær- og efterforskningsledere.

Præsidenten oplyser ikke, præcis hvor fremskridtene er sket, og hvornår de er sket. Det er heller ikke bekræftet fra uafhængige kilder.

I søndagens udtalelse takker Zelenskyj blandt andet styrkerne for at have befriet et ikke nærmere defineret område i den østlige Donetsk-region.

Rusland invaderede Ukraine for over et halvt år siden.

Det skete, da præsident Vladimir Putin i de tidlige morgentimer 24. februar meddelte, at han havde sat gang i en ”særlig militær operation”.