Hedebølge har fået forskere til opgive gletsjere

- Isen, som allerede var tynd, forsvinder mange steder. Denne sommer har virkelig været hård, siger han.

Professor i klimaforandringer og leder af SDU Climate Cluster Sebastian Mernild er ikke overrasket.

- Det er nogle tendenser, vi har set over de seneste adskillige årtier. De her bjerggletsjere trækker sig tilbage, fordi vi ser et varmere klima, også i de høje bjergrige regioner, siger han.

Det vil på længere sigt have betydning for mængden af vand i vandløbene, der er afhængige af den smeltede is.

- Det vil sige, at der kan være socioøkonomiske konsekvenser, der kommer i spil, siger Sebastian Mernild.

Der er kommet lignede rapporter fra Østrig.