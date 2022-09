Hedebølge fik England til at nå sommer-varmerekord

- Men for at England nu har nået en af de varmeste somre nogensinde, skal der mere end nogle dages ekstrem varme til. Vi må ikke glemme, at vi også havde nogle vedvarende varme og hede dage i juni og august.

I juli slog England alle tidligere varmerekorder, da temperaturen nåede op over 40 graders varme for første gang nogensinde.

På nuværende tidspunkt er store dele af England og Wales ramt af tørke efter de usædvanligt høje temperaturer og adskillige hedebølger hen over sommeren. Samtidig er der ikke faldet så meget regn, som der plejer.

Samme billede tegner sig i det øvrige Europa, hvor flere lande har været ramt af hedebølger og mangel på regn.