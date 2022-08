Russiske Gazprom har som varslet lukket for gas til Tyskland

Den midlertidige lukning skyldes vedligeholdelsesarbejde.

Fra tyske politikere har det dog flere gange lydt, at lukningen af gasforsyninger er et russisk forsøg på at straffe Tyskland for at støtte Ukraine - og dermed også støtte de sanktioner, der er indført mod Rusland i kølvandet på invasionen 24. februar.

Det er ikke første gang, at Nord Stream 1 bliver lukket. Også i juli stod gasforsyningen stille på grund af vedligeholdelsesarbejde.

Siden 21. juli, hvor der igen blev åbnet, har gasrørledningen kun haft en leverance på 20 procent af maksimal kapacitet.