Tidligere har arrangørerne sagt, at det serbiske værtskab for Europride var ”et vigtigt skridt i retning af at opnå ligestilling for LGBTI+-miljøet på det vestlige Balkan”.

Homoseksualitet er stadig et tabu i Serbien. I en undersøgelse for to år siden svarede næsten 60 procent af de adspurgte LGBT-personer, at de inden for det seneste år havde været udsat for fysisk eller psykisk vold på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet.