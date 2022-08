Beslaglagt russisk luksusyacht har fået snesevis af købstilbud

Prisen for den 72 meter (236 fod) lange yacht ”Axioma” vil blive offentliggjort, når salget er gennemført. Det ventes at ske inden for de næste to uger. Budrunden sluttede tirsdag.

Fartøjet har ifølge nyhedsbureauet Reuters en værdi på omkring 75 millioner dollar. Det svarer til 560 millioner kroner.

Men salgsprisen ventes at blive langt lavere. Advokat James Jaffa fra det britiske firma Jaffa & Co, der er involveret i salg og køb af den slags luksusskibe, siger, at ”Axioma” sandsynligvis vil blive solgt for ”langt under” 20 millioner dollar.