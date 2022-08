Finlands statsminister undskylder billede fra fest i embedsbolig

Billedet, som hun undskylder for tirsdag, florerer på sociale medier. Det viser to kvindelige influencere, som kysser hinanden, mens de dækker deres bare bryster med et skilt, hvor der står Finland på.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er billedet taget foran regeringens officielle fotovæg ved Marins bolig.

- Jeg synes ikke, at billedet er passende. Jeg undskylder for det. Den type billede burde ikke være taget, men ellers skete der ikke noget ekstraordinært ved sammenkomsten, siger hun tirsdag, hvor hun bekræfter, at billedet er taget hjemme hos hende.