Det skabte stor debat, da en video af Sanna Marin, der dansede til en fest, blev offentliggjort.

Kritikere har ment, at man ikke kan feste på den måde som statsminister.

Andre har påpeget, at statsministre skal kunne feste som almindelige mennesker uden at komme under beskydning for ikke at kunne varetage deres arbejde.

Hun har tidligere fortalt, at hun valgte at tage testen for at beskytte sig selv.

- Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig, sagde hun fredag.