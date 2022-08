Målinger viser dødt løb tre uger før valg i Sverige

Valget i Sverige om knap tre uger ligner en neglebider. Meningsmålinger viser, at der er lagt op til dødt løb mellem rød og blå blok.

Det fremgår mandag af en sammenregning for de seneste tre dages målinger, som svensk tv (SVT) foretager.

Den viser, at blokken til venstre med det regerende Socialdemokraterna som største parti vil få 49,6 procent af stemmerne. Over for den står den borgerlige blok, der ledes af det konservative parti Moderaterna og det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna, med 49,3 procent af stemmerne.