Svensk statsminister efter skuddrab: Alle støtter politiet

Fredagens skyderi i et shoppingcenter i Malmø var ”en frygtelig hændelse”.

Sådan lyder det lørdag fra den svenske statsminister, Magdalena Andersson.

Hun udtrykker samtidig sin personlige og hele Sveriges støtte til politiets indsats mod kriminalitet. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Mennesker havnede midt i et skyderi og måtte søge beskyttelse i butikker. Det må have været en frygtelig oplevelse, der skabte rædsel, siger hun ved et pressemøde efter at være blevet opdateret om efterforskningen.