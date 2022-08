Ekspert om droneangreb på russisk flådebase: »Altså, det er jo enormt pinligt for russerne«

Anders Puck Nielsen forstår dog godt, at russerne ændrer forklaring til, at de selv formåede at skyde dronen ned

»Russerne er bekymrede for, at borgerne begynder at tænke, at det russiske forsvar ikke er i stand til at beskytte dem. For det kan jo give anledning til panik - og kritik ikke mindst. Det støtter jo ikke lige historien om, at man har verdens stærkeste forsvar,« siger han.

Ifølge Sevastopols guvernør, Mikhail Razvozhaev, er der ingen ofre i morgenens angreb. Ingen har endnu taget ansvaret for angrebet.