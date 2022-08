Hun fortæller, at hun ikke husker noget tidspunkt, hvor det har været nødvendigt for hende at tage til regeringskontorerne midt om natten, men at hun altid kan nås på sin telefon.

- Statsrådet er altid funktionelt, men der bliver alligevel ikke indkaldt til møder midt om natten.

- Hvis der er brug for at fat i mig, er jeg altid klar til at udføre mit arbejde, siger Sanna Marin.

Hun anser det dog for usandsynligt, at regeringen skal træffe beslutninger om natten. Ministre vil gerne vide, hvornår det næste møde er, i god tid, fortæller hun.

For hende er det vigtigt, at arbejdstid og fritid adskilles. Og at hun som statsminister også kan få lov til at feste og have et privatliv.